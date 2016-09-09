Серена Уильямс: "Поражение от Плишковой? Усталость здесь ни при чем"

Американская теннисистка Серена Уильямс после поражения в полуфинальном матче US Open с чешкой Каролиной Плишковой подчеркнула, что причиной такого результата стала не усталость. Теннисистка из США в новом рейтинге WTA опуститься на вторую строчку впервые за 168 недель. Лидером станет немка Ангелик Кербер.

– В последнее время у меня были серьезные проблемы с левым коленом, – приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. – Я не была уставшей. Усталость здесь совершенно ни при чем. Если бы дело было в этом, мне надо было начинать что-то новое. Плишкова неплохо выступала эти годы и одержала несколько хороших побед. В прошлом году она не раз была очень близка к успеху.