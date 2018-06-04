Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет

ROLAND GARROS

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы руки.

Таким образом, матч четвертого крута турнира во Франции против Марии Шараповой не состоится. Россиянка не обыгрывала соперницу с 2004 года. А Серена, в свою очередь, проводит первый сезон после рождения ребенка.

В четвертьфинале Шарапова сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Серена Уильямс (США) - 0:0 отказ 2-го игрока

Sharapova advances to the quarterfinals for a ninth time. She awaits the winner of Muguruza-Tsurenko. #RG18 pic.twitter.com/bUEZ9E3jdA – Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.

Как изменились Мария Шарапова и Серена Уильямс за 14 лет?