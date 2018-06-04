16:26 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет

Серена УИЛЬЯМС. Фото AFP
Серена УИЛЬЯМС. Фото AFP
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ROLAND GARROS

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы руки.

Таким образом, матч четвертого крута турнира во Франции против Марии Шараповой не состоится. Россиянка не обыгрывала соперницу с 2004 года. А Серена, в свою очередь, проводит первый сезон после рождения ребенка.

В четвертьфинале Шарапова сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с украинкой Лесей Цуренко.

Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Серена Уильямс (США) - 0:0 отказ 2-го игрока

 

Как изменились Мария Шарапова и Серена Уильямс за 14 лет?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (51)
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Доктор Айболит

Ахахах почитал коменты и настроение поднялось))Всё таки умеют русски люди клёво шутить))И не пинайте сильно русофобов,у них и так подгорает))У них горе на всех фронтах!!))Меркель наша сказала,что после подлого удара Америки,сейчас все страны ЕС побежали к России с дружбой,а у этих уже третий год "Остаточно Прощявай"Радянска Империя )))

17:33

alexzander

Последний Легион Нет,эта старая версия"За Арсеналий с децтва!))",видишь как она в истерике забилась..........

17:30

Последний Легион

Урааа! Карлсо... то есть Смока вернулся!!

17:25

rusfed 2.0

Бугагашеньки

17:22

rake

эх, чмока, чмока, а кто говорил что дальше докич Маша не пройдёт

17:22

alexzander

Последний Легион А вот и она"За Арсеналий с децтва!))", придет через полчаса с новым ником,никуда она не уйдет!)

17:22

Последний Легион

ща Смока скажет: "злые вы, уйду от вас" ... И действительно если уйдет, жаль

17:20

alexzander

Потерли еще Чмоку,неужели она ушла?)Прощай,подруга........................)

17:15

tulupp

Верните ЧМОку, нам без дураков скучно.

17:14

Последний Легион

согласен, без Смоки точно будет немного скушно. Он молодец, не дает засохнуть болоту )))))

17:11

fifa_guru

даж не знаю что теперь смотреть на РГ. федерера нет, азаренко нет. уильямс-шара не состоялся. только если джок-рафа.. скушно.

17:10

Последний Легион

че-та в последнее время Смока с ником: костюм кошки вагины притих ...

17:10

Платошкин Андрей

Ребят, ну хватит уже тролить ЧМОКА. У человека тяжелые времена, проигрывают любимки, выигрывают русские. И вообще он слабый человек. Уже ник свой менял несколько раз. Это удел слабаков. ЧМОКа одним словом!

17:10

MVD1969

Нехорошо глумиться над больной. Если бы Серена была здорова, она бы вышла на корт. Однако, разумеется, это не отменяет критики по поводу употребления ею допинга.

17:10

alexzander

УРРРАААААААА!!! Чмока уходит,забаньте еще, ПЛИИИЗ!!!

17:09

Алехандрохорс

Вот же трагедия у Чмоки, клацал клацал по клаве, а его протёрли. Теперь кураторы не заплатят.(

17:09

Haiaxi

Не захотела Маше проигрывать.

17:09

fifa_guru

слова о стране лузеров походу была лишней у него

17:08

alexzander

Чмоку еще модераторы сегодня трут,не только ТИрина)))

17:03

Басист

Жаль. Хотел взглянуть, заруба обещала быть эпичной. Теперь так и будет бегать от Маруси до конца карьеры)) P.S. Чмока нервно грызет уши)))

17:01

muzsolini

Стыдно Серик. Не по мужски как-то. Как баба даже.

16:55

DNS

Mad Butcher трус,а не мужик Яростно плюсую +++++

16:54

Mad Butcher

трус,а не мужик

16:53

DNS

По ходу Уильямс врачи запретили, так и сказали: допинг не успеет подействовать до игры с Шараповой, лучше откажись, ведь без него ты - дно!)))

16:51

maxcds

хитрый бройлер))) 100% свип бы получила)))

16:51

alexzander

Ух ты! Бедная Чмока(((( Водолазный костюм не сдюжил и поравался сзади)))

16:50

maxcds

испугалась облажаться)))))) потому что уровень тенниса показанный с гергес был ниже плинтуса))) скорости как в детской теннисной академии. позор!

16:49

Don

О, уже четвёртое накатал)

16:49

П_о_в_а_р_

Засцал брательник.

16:48

Don

А ЧМОка всё петушится, аж 3 сообщения написал)))

16:48

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