Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы руки.
Таким образом, матч четвертого крута турнира во Франции против Марии Шараповой не состоится. Россиянка не обыгрывала соперницу с 2004 года. А Серена, в свою очередь, проводит первый сезон после рождения ребенка.
В четвертьфинале Шарапова сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с украинкой Лесей Цуренко.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия, 28) - Серена Уильямс (США) - 0:0 отказ 2-го игрока
Sharapova advances to the quarterfinals for a ninth time. She awaits the winner of Muguruza-Tsurenko. #RG18 pic.twitter.com/bUEZ9E3jdA– Roland-Garros (@rolandgarros) 4 июня 2018 г.
Доктор Айболит
Ахахах почитал коменты и настроение поднялось))Всё таки умеют русски люди клёво шутить))И не пинайте сильно русофобов,у них и так подгорает))У них горе на всех фронтах!!))Меркель наша сказала,что после подлого удара Америки,сейчас все страны ЕС побежали к России с дружбой,а у этих уже третий год "Остаточно Прощявай"Радянска Империя )))
17:33
alexzander
Последний Легион Нет,эта старая версия"За Арсеналий с децтва!))",видишь как она в истерике забилась..........
17:30
Последний Легион
Урааа! Карлсо... то есть Смока вернулся!!
17:25
rusfed 2.0
Бугагашеньки
17:22
rake
эх, чмока, чмока, а кто говорил что дальше докич Маша не пройдёт
17:22
alexzander
Последний Легион А вот и она"За Арсеналий с децтва!))", придет через полчаса с новым ником,никуда она не уйдет!)
17:22
Последний Легион
ща Смока скажет: "злые вы, уйду от вас" ... И действительно если уйдет, жаль
17:20
alexzander
Потерли еще Чмоку,неужели она ушла?)Прощай,подруга........................)
17:15
tulupp
Верните ЧМОку, нам без дураков скучно.
17:14
Последний Легион
согласен, без Смоки точно будет немного скушно. Он молодец, не дает засохнуть болоту )))))
17:11
fifa_guru
даж не знаю что теперь смотреть на РГ. федерера нет, азаренко нет. уильямс-шара не состоялся. только если джок-рафа.. скушно.
17:10
Последний Легион
че-та в последнее время Смока с ником: костюм кошки вагины притих ...
17:10
Платошкин Андрей
Ребят, ну хватит уже тролить ЧМОКА. У человека тяжелые времена, проигрывают любимки, выигрывают русские. И вообще он слабый человек. Уже ник свой менял несколько раз. Это удел слабаков. ЧМОКа одним словом!
17:10
MVD1969
Нехорошо глумиться над больной. Если бы Серена была здорова, она бы вышла на корт. Однако, разумеется, это не отменяет критики по поводу употребления ею допинга.
17:10
alexzander
УРРРАААААААА!!! Чмока уходит,забаньте еще, ПЛИИИЗ!!!
17:09
Алехандрохорс
Вот же трагедия у Чмоки, клацал клацал по клаве, а его протёрли. Теперь кураторы не заплатят.(
17:09
Haiaxi
Не захотела Маше проигрывать.
17:09
fifa_guru
слова о стране лузеров походу была лишней у него
17:08
alexzander
Чмоку еще модераторы сегодня трут,не только ТИрина)))
17:03
Басист
Жаль. Хотел взглянуть, заруба обещала быть эпичной. Теперь так и будет бегать от Маруси до конца карьеры)) P.S. Чмока нервно грызет уши)))
17:01
muzsolini
Стыдно Серик. Не по мужски как-то. Как баба даже.
16:55
DNS
Mad Butcher трус,а не мужик Яростно плюсую +++++
16:54
Mad Butcher
трус,а не мужик
16:53
DNS
По ходу Уильямс врачи запретили, так и сказали: допинг не успеет подействовать до игры с Шараповой, лучше откажись, ведь без него ты - дно!)))
16:51
maxcds
хитрый бройлер))) 100% свип бы получила)))
16:51
alexzander
Ух ты! Бедная Чмока(((( Водолазный костюм не сдюжил и поравался сзади)))
16:50
maxcds
испугалась облажаться)))))) потому что уровень тенниса показанный с гергес был ниже плинтуса))) скорости как в детской теннисной академии. позор!
16:49
Don
О, уже четвёртое накатал)
16:49
П_о_в_а_р_
Засцал брательник.
16:48
Don
А ЧМОка всё петушится, аж 3 сообщения написал)))
16:48