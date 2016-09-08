Серена Уильямс победила Халеп в трех сетах и вышла в полуфинал US Open

Американка Серена Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинальном матче US Open в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За выход в финал первая ракетка мира поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уильямс С. (США, 1) – Халеп (Румыния, 5) – 6:2, 4:6, 6:3
US46
А мужик на допинге пытается сейчас безуспешно продать конфетки с мельдониевой начинкой.) Пусть пытается, ибо в теннисе он не силён.))
05:48
US46
Матч двух лучших теннисисток мира на данный момент. Симона была очень сильна в Нью-Йорке, но Серена есть Серена.
05:46
maxcds
организаторов наказать за ошибку - включение мужика (на допинге причем) в женскую сетку.
05:20
намкрыш
С нетерпением, ждём в финале!
05:18