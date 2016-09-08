04:38 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Серена Уильямс победила Халеп в трех сетах и вышла в полуфинал US Open

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Американка Серена Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинальном матче US Open в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За выход в финал первая ракетка мира поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уильямс С. (США, 1) – Халеп (Румыния, 5) – 6:2, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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US46

А мужик на допинге пытается сейчас безуспешно продать конфетки с мельдониевой начинкой.) Пусть пытается, ибо в теннисе он не силён.))

05:48

US46

Матч двух лучших теннисисток мира на данный момент. Симона была очень сильна в Нью-Йорке, но Серена есть Серена.

05:46

maxcds

организаторов наказать за ошибку - включение мужика (на допинге причем) в женскую сетку.

05:20

намкрыш

С нетерпением, ждём в финале!

05:18

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