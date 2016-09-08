Серена Уильямс победила Халеп в трех сетах и вышла в полуфинал US Open

Американка Серена Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинальном матче US Open в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. За выход в финал первая ракетка мира поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уильямс С. (США, 1) – Халеп (Румыния, 5) – 6:2, 4:6, 6:3