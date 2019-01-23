Серена Уильямс: "Плишкова играла в свой лучший теннис в концовке матча"

Американка Серена Уильямс прокомментировала поражение в 1/4 финала Australian Open от чешки Каролины Плишковой. В третьем сете Уильямс вела в счете 5:1, имела матчбол, но проиграла 6 геймов подряд.

– Моя лодыжка в порядке, и, честно говоря, я ненавижу вызывать врача, - приводит пресс-служба турнира слова Уильямс. - В тот момент я не чувствовала, что нужно ли мне это или что это будет иметь большое значение, поэтому я просто продолжала играть. Каролина играла блестяще при счете 5:1, 40:30, я никогда не видела ничего подобного. Не могу сказать, что я сделала что-то неправильно в этом матче, я оставалась агрессивной. Просто она играла в свой лучший теннис в концовке матча.

В полуфинале Плишкова сыграет с японкой Наоми Осакой.

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