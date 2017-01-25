Серена Уильямс: "Очень горжусь Лучич-Барони"

Американка Серена Уильямс, обыгравшая в 1/4 финала Australian Open британку Джоанну Конту (6:2, 6:3), отметила, что в минувшем матче допустила очень много ошибок. Также 35-летняя Уильямс выразила радость в связи с предстоящим полуфинальным поединком против 34-летней Мирьяны Лучич-Барони.

– Я очень рада выйти в полуфинал, – цитирует ESPN Уильямс. – Сегодня я допустила слишком много ошибок и расстроилась в связи с этим. Подумала, что пора взять себя в руки и начать получать удовольствие от игры.

30 – это не возраст. Я так горжусь Мирьяной, очень рада вновь увидеть ее здесь в полуфинале. Кто бы ни стал победителем, теннисистка старше 34 лет сыграет в финале.