Серена Уильямс обыграла Винус в финале Australian Open

Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финале американка в двух сетах обыграла свою сестру Винус Уильямс. Для Серены эта победа стала 72-й на турнирах WTA.
Теперь в активе 35-летней теннисистки 23 выигрыша на турнирах "Большого шлема". Семь раз она побеждала на Australian Open. Отметим также, что теперь Серена вернется на первую строчку в рейтинге WTA.
Серена Уильямс установила новый рекорд, обойдя легендарную Штеффи Граф, которая 22 раза выигрывала на турнирах "Большого шлема".
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Уильямс С. (США, 2) - Уильямс В. (США, 13) - 6:4, 6:4
SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. 🏆 pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik– #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2017
KhSL
А чего это младший брат в штанах играл... Есть что скрывать?
14:50
Thomas_Boy
Весёлый© __________ Отойду подальше, от тебя киберспортом разит.) P.S: я не Док, но одобряю. P.P.S: почему среди кибердротов так мало девок?
14:46
эстонский армеец
Только Трамп остановит "этих"( хотя придётся звать парней в колпаках).
14:44
Весёлый©
Thomas_Boy ___ Бокс по переписке и предложение встретиться за гаражами. Ты такой Док,"чесслово" (с) Thomas_Boy_я_поем_Г, уж прастити. Ну накормили, и что ты с этим всем будешь делать?
14:43
Братчанин
Это разве теннис? Какие-то убогие калеки, еле-еле передвигают ноги... Неинтересно смотреть...
14:37
Thomas_Boy
Весёлый© _____________ Так-то это попало в видео дня, не?))) Ты такой наивняк...) Прыщавые могут уделать только прыщавых. И только с помощью виртуального калаша.) А в реальном мире... Вам только скулить и обижаться остается.)
14:33
Весёлый©
Thomas_Boy ___ Тебя здорово вынесли на ветке киберспорта. Аж захотелось заскринить.
14:28
aloveku
ахха, финал киборгов. И все довольные там, рукоплещат этим трансформерам. Жуть же ))) Нашли кого почитать, рекорды обсуждать, ну-ну, смех )))
14:27
alexzander
fedd Да никто и не преувеличивает , вы видимо не видите реалии, то что позволено Юпитеру,не позволено быку..........
14:25
vitvk
Местные аборигены тоже,как и Чмока, в экстазе от таких накаченных преднизолоном и формотеролом представительниц неопределеного пола. Жалко,что их не было видно на трибунах. В фантастических фильмах зрители в будущем часто наблюдают сражения таких вот монстров на аренах. Так что эти чудовища из будущего...
14:25
Thomas_Boy
Пилюльки навсегда!
14:23
Айртон
fedd Посмотри. например, на объятия после матчей с Мирьяной, на поцелуи Люси.)) Я тебе открою по секрету тайну, что в послематчевое рукопожатие эти элементы как обязательные не входят.)) Только от души, если хоттца.)) И говорить, что Серена - лучшая all time никто ту же Лучич-Барони под дулом автомата не заставлял.))
14:22
fedd
fedd Юридически не придерешься, кому нужно говорить об этом, а потом получать иск?) Вот поэтому все и молчат,,,,,,К Логинову в биатлоне тоже юридически не придерешься, но не молчат. И никаких исков. Не надо преувеличивать - Тарпищев же сказал и ничего.
14:21
fedd
Айртон Кстати, поздравляю Си с возвращением на своё законное первое место в рейтинге!)) 13:42ХХХХХХХ Си тоже смешно, но лучше Малышка Си!
14:18
alexzander
fedd Юридически не придерешься, кому нужно говорить об этом, а потом получать иск?) Вот поэтому все и молчат
14:16
vitvk
Может нас инопланетяне и боятся,если в женском теннисе такие милашки играют...
14:16
fedd
А так конечно - никакие это теперь не чемпионки. Странно, что другие теннисистки глотают сопли и молчат...
14:15
fedd
Говорят, что скоро в велоспорте, если спортсмен тяжко болен(как обычно) можно моторчик на велосипед ставить по терапевтическому разрешению конечно. И естественно тайно, чтобы никто не узнал. А может это уже сделали?
14:13
rusfed 2.0
A licensed 5 TUEs combination vs. Another licensed 5 TUEs combination
14:03
bvp
Штеффи все равно лучшая, Братухе нет доверия, он слишком часто всех обманывал.
13:57
жек
надо отменить женский теннис, покуда это "создание" держит ракетку в руках
13:53
alexzander
Короче говоря, все всё знают! Смеются над "этим" рекордом!!!
13:48
Contr
Да не, у мужиков Маррей, вроде бы первый.
13:46
Айртон
Кстати, поздравляю Си с возвращением на своё законное первое место в рейтинге!))
13:42
tryam
ну дураку было понятно что заносить всю хату надо было на младшую, рекорд все таки
13:42
Весёлый©
И, пожалею о сказанном, но Биг Смоуку респектос в отстаивании позиции, несмотря на...
13:36
Гаттузо зол!
младший брат сожрал больше тестостерона перед игрой, потому и ракетки ломал. Долой стероидных бройлеров мужиков из женского тенниса. Позорный финал!!!! Памятник позора навсегда, стероиды рулят.
13:35
Весёлый©
Йа ниочинь теннис, но где все предсказатели заносить квартиру на старшую? Стыдно должно быть вам. Набираете от буков попанов на форумах...
13:35
BS59
вот что интересно а в случае с разрезанной ногой нельзя было дождаться пока заживет и потом играть /а не принимать допинг с разрешения ВАДА впрочем это вопрос не к Уильямс а к ВАДА?
13:33
жек
CanagliaVova Свежачок от Виландера: "Серена - Величайшая всех времён и народов в игре теннис среди мужчин."===среди больных мужчин! А у Женщин лучшая Граф! всегда была и будет!!!
13:32