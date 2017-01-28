Серена Уильямс обыграла Винус в финале Australian Open

Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В финале американка в двух сетах обыграла свою сестру Винус Уильямс. Для Серены эта победа стала 72-й на турнирах WTA.

Теперь в активе 35-летней теннисистки 23 выигрыша на турнирах "Большого шлема". Семь раз она побеждала на Australian Open. Отметим также, что теперь Серена вернется на первую строчку в рейтинге WTA.

Серена Уильямс установила новый рекорд, обойдя легендарную Штеффи Граф, которая 22 раза выигрывала на турнирах "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Уильямс С. (США, 2) - Уильямс В. (США, 13) - 6:4, 6:4