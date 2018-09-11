Серена Уильямс: "О финале US Open-2018 скажу дочери, что боролась за то, во что верила"

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как будет объяснять через несколько лет своей дочери поведение в финале US Open 2018 года. Уильямс проиграла японке Наоми Осаке и устроила истерику во время игры, получив несколько предупреждений от судьи, а потом и штрафной гейм за то, что назвала рефери вором и лжецом.

– Скажу дочери, если она это увидит, что я вставала на защиту того, во что верила. Я боролась за то, что считала правдой, – цитирует Tennis World USA Уильямс. – Иногда что-то складывается не так, как мы хотим. Но нужно всегда оставаться смиренными. Думаю, все можем извлечь из этого урок. Как и я. Для меня сложно вспоминать все эти напряженные истории. Я не хочу возвращаться в 2004 год, в 2009-й. Вы знаете, что это было и тогда. С этим нужно справляться за счет моральных сил.