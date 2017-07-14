Серена Уильямс: "Не жалею о том, что пропускаю Уимблдон"

Американская теннисистка Серена Уильямс отметила, что не жалеет о пропуске Уимблдона. Спортсменка ждет ребенка и поддерживает свою сестру Винус, которая в финале турнира сыграет с Гарбинье Мугурусой.

- Не жалею, что пропускаю Уимблдон, - приводит USA Today слова Уильямс. - В любой другой ситуации я не смогла бы даже смотреть матчи, но на этот раз у меня нет чувства, что я могла бы там играть. Горжусь сестрой, она здорово выступает. Из нее выйдет прекрасная тетя.

Она с нетерпением ждет рождения ребенка и хочет, чтобы он иногда ночевал у нее дома. Винус постоянно спрашивает, что нужно купить, а я отвечаю, что и сам не знаю.