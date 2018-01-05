08:40 | Теннис — "Большой шлем"

Серена Уильямс не выступит на Australian Open

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Американка Серена Уильямс приняла решение отказаться от участия в Australian Open, сообщает официальный сайт турнира. 36-летняя спортсменка считает, что еще не готова к этим соревнованиям после родов, перенесенных в сентябре.

– Хоть меня это расстраивает, я решила не участвовать в Australian Open, – отметила Уильямс. – После игры в Абу-Даби я поняла, что близка к нужной форме, но все же не достигла того уровня, на котором хочу играть. Мне не хочется просто участвовать, я должна бороться только тогда, когда готова дойти до финала. Так мне говорили и мои тренеры. А для подготовки нужно немного больше времени.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Бу-га-га!

Чмока своим несвоевременным отцовством поломал Сереночке карьеру.

09:31

rusfed 2.0

Новые пилюли запаздывают

09:20

shpasic

читалось.))

09:20

Пятачок

Умница Сереночка! Еще чуток потренеруется и порвет всю остальную шелупонь как тузик грелку.

09:20

Хрю-хрю

Чёрный день для ЧМОки... Ну а причина банальна: организм после родов ещё не справляется с большой дозой стероидов.

09:01