Серена Уильямс не выступит на Australian Open

Американка Серена Уильямс приняла решение отказаться от участия в Australian Open, сообщает официальный сайт турнира. 36-летняя спортсменка считает, что еще не готова к этим соревнованиям после родов, перенесенных в сентябре.

– Хоть меня это расстраивает, я решила не участвовать в Australian Open, – отметила Уильямс. – После игры в Абу-Даби я поняла, что близка к нужной форме, но все же не достигла того уровня, на котором хочу играть. Мне не хочется просто участвовать, я должна бороться только тогда, когда готова дойти до финала. Так мне говорили и мои тренеры. А для подготовки нужно немного больше времени.