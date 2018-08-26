Серена Уильямс не обиделась на организаторов Roland Garros за запрет ее костюма

Американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что не обижена на президента Федерации тенниса Франции Бернара Гуидичелли. Ранее он заявил, что организаторы Roland Garros введут более строгий дресс-код и, в частности, не допустят костюм наподобие того, в котором Уильямс играла в этом году. 38-кратная победительница турниров "Большого шлема" выступала в черном облегающем костюме.

- Все в порядке, - цитирует The Telegraph Уильямс. - Президент Федерации тенниса Франции очень хороший человек, с ним приятно общаться, у нас отличные отношения. Мы придем к пониманию, все будет хорошо.

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