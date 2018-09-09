Серена Уильямс назвала судью вором и устроила истерику в финале US Open

Шестикратная победительница Открытого чемпионата США, 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс в финале против Наоми Осаки устроила истерику, за которую была наказана штрафным геймом.

Первое предупреждение от судьи на вышке - Карлоса Рамоса - американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает. Поиграв пятый гейм второй партии, Уильямс-младшая сломала ракетку о корт, за что, по правилам, судья должен был вынести предупреждение, но поскольку для Серены оно оказалось вторым, она была наказана штрафным очком и начала шестой гейм со счета 0:15.

При 4:3 американка вновь вступила в дискуссию с Рамосом, назвав его лжецом и вором и неоднократно повторив, что он украл у нее очко, и заявила, что он больше никогда не будет работать на ее матчах. Также он требовала у него извинений в свой адрес. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах доказывала ему, что никого не обманывала, а также подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он - мужчина, а она - женщина. Это привело к тому, что с Уильямс-младшей сняли еще и гейм.

Подавая при 5:3, Осака довела встречу до победы.

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