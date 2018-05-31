Серена Уильямс назвала себя "почетной армянкой"

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о планах посетить Армению. Ее супруг - американский бизнесмен армянского происхождения Алексис Оганян.
- Мой муж армянин, я узнаю многое об армянах, я почетная армянка, - сказала спортсменка. - Мне нравится то, какие они гордые. Я планирую посетить Армению, не знаю, в этом году или следующем. Это будет забавно.
Также американка поделилась ожиданиями от матча с немкой Юлией Гергес в третьем раунде Roland Garros.
- Гергес хорошо играет. Я часто видела ее по телевизору, потому что она много побеждала, пока я была беременна. Каждый раунд - это возможность для меня.
#RG18 Serena Williams: "My husband is Armenian, I am learning a lot about Armenians, I am an honorary Armenian, I love how proud they are, I am planning to go over there, do not know if this year or next year, it is going to be fun!"– Ubitennis (@Ubitennis) 31 мая 2018 г.