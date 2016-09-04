Серена Уильямс: "Надеюсь, Серена появится на второй неделе"

Серена Уильямс, которая ранее вышла в 4-й круг US Open, заметила: она чувствуют себя хорошо. В то же время американка дала понять, что она еще не набрала форму.

– Я чувствую себя хорошо, – приводит wtatennis.com слова Уильямс. – Конечно, это еще не та Серена. Надеюсь, она появится на второй неделе.

Отметим, Уильямс побила рекорд Мартины Навратиловой по количеству побед на турнирах "Большого шлема". На счету американки теперь 307 удачных матчей.