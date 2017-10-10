Серена Уильямс может выступить на Australian Open в 2018 году

Директор Australian Open Крэйг Тили во время презентации ближайшего розыгрыша турнира сообщил, что в следующем году участниками соревнований станут серб Новак Джокович, британец Энди Маррэй, швейцарец Стэн Вавринка, а также японец Кеи Нишикори, которые досрочно завершили сезон из-за травм. Представитель турнира "Большого шлема" рассчитывает, что действующая победительница в женском одиночном разряде Серена Уильямс, в сентябре ставшая матерью, выступит на Открытом чемпионате Австралии.

- Серена – потрясающая спортсменка. Она допустила, что выступит на Australian Open. Ей это по плечу. Она, конечно же, вернется, - цитирует пресс-служба турнира Тили. – И, безусловно, в Мельбурне сыграют Федерер и Надаль.

Отметим, что призовой фонд Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января, составит 55 миллионов долларов. Победители мужского и женского одиночных разрядов заработают по 4 миллиона долларов.