Серена Уильямс: "Мне все равно, против кого играть – каждая моя соперница играет матч своей жизни"

Серена Уильямс после победы над Ярославой Шведовой в матче четвертого круга US Open подчеркнула, что гордится своей стабильностью. Американская теннисистка одержала 308-ю победу на турнирах "Большого шлема" и стала рекордсменом по этому показателю среди мужчин и женщин.

– Это серьезное число, – приводит официальный сайт WTA слова Уильямс. – Думаю, это очень существенное достижение. Думаю, это действительно говорит о продолжительности моей карьеры.

Я играю уже достаточно давно, но, конечно, в моей игре есть и стабильность. И этим я очень горжусь.

Мне все равно, против кого играть. Я ожидаю, что все соперницы против меня играют матчи жизни. Так я настраиваюсь на свои поединки.