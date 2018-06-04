Серена Уильямс: "Мне очень жаль. Я люблю играть с Шараповой"

Американская теннисистка Серена Уильямс объяснила, почему она не смогла выйти на матч с россиянкой Марией Шараповой в четвертом раунде Roland Garros.

- К сожалению, у меня есть некоторые проблемы с пекторальными мышцами руки. Я просто физически не могу подавать, - цитирует теннисистку официальный твиттер турнира. - В такой ситуации тяжело играть. Я крайне разочарована. Я оторвала столько свободного времени от дочки и от семьи для того, чтобы здесь выступить. Вчера, когда мне нужно было играть в паре, я пробовала разные перевязки и способы поддержки, но это не сильно помогло. С каждым матчем я играла все лучше, я была отлично готова физически. Могу утешаться только тем, что я выздоровею. Очень тяжело это принять, потому что я люблю играть с Марией. В таких матчах я всегда готова играть. Мне очень обидно, но я дала себе слово, что не буду играть, если не буду готова хотя бы на 50%. У меня такого никогда не было, мне очень больно. У меня были практически все возможные травмы, но такого еще не было.

В четвертьфинале Шарапова сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с украинкой Лесей Цуренко.