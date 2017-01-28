Серена Уильямс: "Мне бы не удалось выиграть 23 турнира "Большого шлема" без Винус"

Победительница Открытого чемпионата Австралии Серена Уильямс после финального матча с Винус Уильямс (6:4, 6:4) поблагодарила сестру за поддержку. По словам 35-летней американки, Винус мотивирует ее.

Отметим, что для Серены эта победа стала 72-й на турнирах WTA. Теперь в ее активе 23 выигрыша на турнирах "Большого шлема". Семь раз она побеждала на Australian Open.

- Я хочу поздравить Винус, она - удивительный человек, - сказала Серена после победы на Australian Open. - Без нее мне бы не удалось выиграть 23 турнира "Большого шлема", вообще, я бы не выиграла ничего, если бы не она.

Винус является единственной причиной, по которой существуют сестры Уильямс. Благодарна ей за то, что она вдохновляет меня. Уверена, что в следующем году она будет здесь. Винус - настоящая чемпионка.