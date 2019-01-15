Серена Уильямс и Каролина Плишкова вышли во второй круг Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в первом круге Australian Open обыграла немку Татьяну Марию - 6:0, 6:2. Каролина Плишкова из Чехии победила свою соотечественницу Каролину Мухову - 6:3, 6:2.

Также в следующий раунд вышли Ван Цян (Китай), Александра Крунич (Сербия), Джоанна Конта (Великобритания) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай, 21) - Фиона Ферро (Франция) - 6:4, 6:3

Александра Крунич (Сербия) - Зарина Дияс (Казахстан) - 3:6, 7:5, 6:1

Джоанна Конта (Великобритания) - Айла Томлянович (Австралия) - 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (10:7)

Элисе Мертенс (Бельгия, 12) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:2, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Каролина Мухова (Чехия, Q) - 6:3, 6:2

Серена Уильямс (США, 16) - Татьяна Мария (Германия) - 6:0, 6:2