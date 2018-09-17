Серена Уильямс: "Если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины"

Американская теннисистка Серена Уильямс все еще считает, что судья финального матча US Open с японкой Наоми Осакой Карлос Рамос поступил несправедливо. Уильямс-младшая устроила истерику во время игры и назвала Рамоса лжецом и вором, за что получила штрафной гейм, после чего уступила Осаке. Первое предупреждение Уильямс получила за то, что ее тренер сделал подсказку с трибуны, а штрафное очко – за сломанную о корт ракетку.

– Я все еще не понимаю этого… Если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины, – цитирует The Sunday Project Уильямс. – Я не знаю, о чем он говорит, когда упоминает подсказку тренера. Мы с тренером не общались. Извиняться перед судьей я не стану.

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