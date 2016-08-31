Серена Уильямс: "Довольна подачей в матче с Макаровой"

Американка Серена Уильямс после победы над россиянкой Екатериной Макаровой в первом круге Открытого чемпионата США (6:3, 6:3) отметила свою подачу. По словам первой ракетки мира, на тренировке у нее были проблемы с этим компонентом.

- Я неплохо себя чувствую, несмотря на то, что провела не так много матчей перед турниром, особенно на харде. Но ничего не поделаешь, - цитирует Уильямс официальный сайт US Open. Мне нужно было просто постараться подготовиться к выступлению на этом турнире как можно лучше.

Важно было сохранять концентрацию, так какуже играла с Макаровой. Она доходила до полуфиналов. Да и вообще на турнирах "Большого шлема" она доходит далеко. Она знает, как играть в больших матчах на знаменитых стадионах. Ее это не пугает. Поэтому единственным вариантом было самой добиться победы.

Я очень довольна своей подачей, так как в последнее время не так часто работала над ней. На тренировке у меня были некоторые проблемы с ней. Хорошо, что во время матча все получилось. Из-за травмы плеча мне пришлось много работать над движением по корту. Я не могла выполнять удары, поэтому оставалось лишь держать себя в форме таким образом. В итоге это мне помогло.