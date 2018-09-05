Серена Уильямс: "Чувствую, что могу конкурировать с соперницами из первой десятки рейтинга"

Американка Серена Уильямс осталась довольна победой над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале US Open. Уильямс победила со счетом 6:4, 6:3.

– В начале матча я играла не очень хорошо, – цитирует AFP Уильямс. – Старалась просто совершить поменьше ошибок. Было важно победить соперницу из первой десятки рейтинга. Теперь я чувствую, что нахожусь на уровне, когда могу с ними конкурировать. Понимаю, что даже в полуфинале и финале ты еще далеко от реальной победы. Важна каждая игра, потому что у меня нет впереди еще десяти лет игры, чтобы одержать много побед на турнирах "Большого шлема".