Сеппи обыграл в третьем круге Australian Open Карловича, сделавшего 52 эйса

Итальянский теннисист Андреас Сеппи оказался сильнее Иво Карловича из Хорватии, который сделал 52 эйса. В следующем круге представитель Италии встретится с Кайлом Эдмундом.

В другом матче Диего Шварцман обыграл Александра Долгополова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Сеппи (Италия) - Карлович (Хорватия) - 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:7 (5:7), 9:7

Шварцман (Аргентина, 24) - Долгополов (Украина) - 6:7 (1:7), 6:2, 6:3, 6:3