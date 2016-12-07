Семь россиянок напрямую попали в основную сетку Australian Open

Официальный сайт WTA опубликовал заявочный лист первого в сезоне-2017 турнира "Большого шлема" – Australian Open. Напрямую в основную сетку соревнований попали семь россиянок – Светлана Кузнецова (№9 в рейтинге от 5 декабря), Елена Веснина (15), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (30), Евгения Родина (86) и Ирина Хромачева (93).

Екатерина Александрова – третья в списке запасных. Для участия в квалификации также заявлены Ксения Первак, Алла Кудрявцева, Наталья Вихлянцева, Елизавета Куличкова, Анастасия Пивоварова, Анна Калинская, Виктория Каменская, Ксения Лыкина и Анна Блинкова.

В основную сетку Открытого чемпионата Австралии напрямую попадают 108 теннисисток. Последняя по рейтингу – Патрисия Мария Тиг из Румынии. Также известны имена трех из восьми обладательниц wild card – это Лизетт Кабрера из Австралии, Миртий Жоржес из Франции и Луксика Кумхум из Таиланда, выигравшая азиатскую квалификацию.