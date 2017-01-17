Саманта Стосур: "Я уже устала разочаровываться"

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии британке Хитер Уотсон (3:6, 6:3, 0:6) отметила, что очень сердита на себя после очередного поражения. По ее словам, она устала разочаровываться после вылета с крупных турниров на ранних стадиях.

– Я расстроена и сердита на себя, – приводит официальный сайт турнира слова Стосур. – Каждый раз я приезжаю на Открытый чемпионат Австралии с большими надеждами, но от разочарований я уже устала. Я просто должна с каждым матчем играть лучше. В таких ситуациях есть два варианта: либо ты воспринимаешь это как несчастье и считаешь, что сделала все, что могла, либо анализируешь ошибки, чтобы в следующий раз сыграть лучше.