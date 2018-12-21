С 2019 года финальные сеты на Australian Open будут играться до 10 очков

Организаторы Australian Open изменят правила игры со следующего года. Теперь максимально возможное количество очков в тай-брейке последнего сета каждой игры будет равняться десяти.

- Перед тем, как внести изменения в правила, мы провели консультации с рядом бывших и действующих игроков, а также комментаторов. Мы спросили, что они хотели бы увидеть на турнире в следующем году - удлиненный или укороченный тай-брейк, и, исходя из их пожеланий, приняли такое решение.

Мы сделали десятиочковый тай-брейк после шести геймов в финальном сете для того, чтобы поклонники тенниса смогли насладиться более эпичными противостояниями. Удлиненный тай-брейк давал возможность для изменения импульса игры и внезапных сюжетных поворотов. Также он сокращал разницу в мастерстве между игроками, - говорится в заявлении организаторов турнира, размещенном на его официальном сайте.

Australian Open-2019 пройдет на кортах комплекса "Мельбурн Парк с 15 по 28 января 2019 года. Это состязание является первым из четырех турниров Большого шлема.