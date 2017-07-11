21:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рыбарикова победила Вандевэй и встретится с Мугурусой в полуфинале Уимблдона

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Магдалена Рыбарикова из Словакии в четвертьфинале Уимблдона победила американку Коко Вандевэй со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Рыбарикова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рыбарикова (Словакия) – Вандевэй (США, 24) – 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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tryam

При Шараповой такого не было...

22:36

Я из Волгограда

ЧМОка,а когда она эту же Вандевеге в мае на Ролан Гарросе под орех разделала,так вообще 192-я в мире была.

22:23

Thomas_Boy_

Удачи Рыбариковой в полуфинале. Хотя этот Уимблдон в любом случае позорный. Как и весь нынешний женский теннис.

22:08

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Магдалена фанатастика!)) Из конца первой сотни, хотя потенциал её явно выше.) Не зря будущую первую ракетку мира обыграла!)) С Гарбин поборется, не сомневаюсь.)

21:59