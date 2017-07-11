Рыбарикова победила Вандевэй и встретится с Мугурусой в полуфинале Уимблдона

Магдалена Рыбарикова из Словакии в четвертьфинале Уимблдона победила американку Коко Вандевэй со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Рыбарикова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рыбарикова (Словакия) – Вандевэй (США, 24) – 6:3, 6:3