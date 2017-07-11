Рыбарикова победила Вандевэй и встретится с Мугурусой в полуфинале Уимблдона

Магдалена Рыбарикова из Словакии в четвертьфинале Уимблдона победила американку Коко Вандевэй со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале Рыбарикова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая обыграла россиянку Светлану Кузнецову.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рыбарикова (Словакия) – Вандевэй (США, 24) – 6:3, 6:3
tryam
При Шараповой такого не было...
22:36
Я из Волгограда
ЧМОка,а когда она эту же Вандевеге в мае на Ролан Гарросе под орех разделала,так вообще 192-я в мире была.
22:23
Thomas_Boy_
Удачи Рыбариковой в полуфинале. Хотя этот Уимблдон в любом случае позорный. Как и весь нынешний женский теннис.
22:08
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Магдалена фанатастика!)) Из конца первой сотни, хотя потенциал её явно выше.) Не зря будущую первую ракетку мира обыграла!)) С Гарбин поборется, не сомневаюсь.)
21:59