Рублев вышел во второй круг US Open и сыграет с Димитровым

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв Аляжа Бедене из Великобритании. Его соперником станет седьмой "сеяный" Григор Димитров.

Ранее во второй круг также пробились Михаил Южный, который встретится с Роджером Федерером, и Евгений Донской, соперником которого станет Михаил Кукушкин. Карен Хачанов, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов проиграли Лу Яньсюню, Денису Шаповалову и Кэмерону Норри соответственно.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия) - Бедене (Великобритания) - 6:1, 6:4, 6:4

Вердаско (Испания) - Поспишил В. (Канада) - 6:2 отказ 2-го игрока