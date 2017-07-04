Рублев вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев в первом круге Уимблдона одержал победу над итальянцем Стефано Травальей - 6:7(3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. В следующей стадии турнира Рублев встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
В другой встрече француз Жиль Симон обыграл чилийца Николаса Харри - 7:6(7:4), 6:3, 6:3. Они играли 2 часа 17 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
РУБЛЕВ (Россия, Q) - Травалья (Италия, Q) - 6:7(3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5
Симон (Франция) - Харри (Чили, Q) - 7:6(7:4), 6:3, 6:3
AndreyV
с грехом пополам... но уже 80 очков за уимблдон взял...
19:49
Тестикулы Серены
Чмока щастлива за Андрюфку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19:42