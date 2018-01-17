Рублев вышел в третий круг Australian Open, победив Багдатиса

Россиянин Андрей Рублев обыграл киприота Маркоса Багдатиса во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) – Маккензи Макдональд (США).
Отметим, что россияне Даниил Медведев, Евгений Донской и Карен Хачанов проведут свои встречи завтра.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
РУБЛЕВ (Россия, 30) - Багдатис (Кипр) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
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shpasic
красава, Андрей!)) на классе.)) изи мани))
15:51
rusfed 2.0
Игра не впечатлила. Но, видимо, проблема в моих ожиданиях )
15:07
LZ68
Грине еще выиграть надо, баранку от ноунейма получил, да и на US Open Рублев его уже обыгрывал.
15:04
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
Nick280881
Румына из Болгарии Андрей обыграл на US OPEN на таком же покрытии. Так что нет ничего невозможного. К тому же румын только что пролетел в 4-м сете под ноль американцу. Так что еще неизвестно с кем играть придется.
15:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
Что Румына пройдёт не верится, тот силен на таком покрытии
14:55
Valdis_75
Raven30101979: Тем не менее, такие матчи очень полезны для Рублева. Дальше таких "дедушек" на пути не ожидается. Но с нервами конечно надо что-то делать.
14:15
Raven30101979
Багдатис уже не тот.Дальше второго круга нигде не проходит.
14:12
Bache Gabrielsen
Молодчик, но над идти дальше.
14:11