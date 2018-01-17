Рублев вышел в третий круг Australian Open, победив Багдатиса

Россиянин Андрей Рублев обыграл киприота Маркоса Багдатиса во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) – Маккензи Макдональд (США).

Отметим, что россияне Даниил Медведев, Евгений Донской и Карен Хачанов проведут свои встречи завтра.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия, 30) - Багдатис (Кипр) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2