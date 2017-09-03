Рублев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open обыграл босница Дамира Джумхура - 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. В следующем раунде россиянин сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

РУБЛЕВ (Россия) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 6:4, 5:7, 6:4