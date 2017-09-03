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00:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев вышел в четвертый круг US Open

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Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open обыграл босница Дамира Джумхура6:4, 6:4, 5:7, 6:4. В следующем раунде россиянин сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

РУБЛЕВ (Россия) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 6:4, 5:7, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

после второго сета снова многие неплохую вилку отхватили))

00:59

Boleijj protiv

Редкостный ушлепок этот босниец, отдал все сам.

00:58

Don

Опять хреново начался день у чмоки)))

00:58