Рублев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге US Open обыграл босница Дамира Джумхура - 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. В следующем раунде россиянин сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
РУБЛЕВ (Россия) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 6:4, 5:7, 6:4
shpasic
после второго сета снова многие неплохую вилку отхватили))
00:59
Boleijj protiv
Редкостный ушлепок этот босниец, отдал все сам.
00:58
Don
Опять хреново начался день у чмоки)))
00:58