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22:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев в трех сетах победил Димитрова на US Open

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Россиянин Андрей Рублев победил седьмого "сеяного" Григора Димитрова из Болгарии в матче 2-го круга US Open. Соперником Рублева в третьем круге станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Ранее еще один россиянин Евгений Донской во втором круге проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

РУБЛЕВ (Россия) - Димитров (Болгария, 7) - 7:5, 7:6 (7:3), 6:3

Дель Потро (Аргентина, 24) - Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

а кто-то, наверное, вилку поймал и положил себе в карман))

23:16

rusfed 2.0

До Надаля неберущихся нет )

23:01

from siberia with love

отстаньте вы от чмоки или как там его)))) ну не его день сегодня)))))))))))))))) убогий чел(ведь не молодой-пишет бред про ставки -рядом с которыми рядом не стоял)))) у чела комплекс-вернее куча комплексов-ну хочется ему казаться значительнее чем он есть-ну прям как ребенок))))) пожалейте вы его-че плясать на его костях

22:57

Я из Волгограда

Андрюха-красавчик!!! Сильнейший наш теннисист сейчас и лет на 10 вперёд. PS. А ЧМОка-дурашка щас напишет,что брал тотал меньше и выиграл.

22:50

Bache Gabrielsen

Молодец Андрюша. Спокойно, на классе :)

22:49