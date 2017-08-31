Рублев в трех сетах победил Димитрова на US Open

Россиянин Андрей Рублев победил седьмого "сеяного" Григора Димитрова из Болгарии в матче 2-го круга US Open. Соперником Рублева в третьем круге станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.
Ранее еще один россиянин Евгений Донской во втором круге проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
РУБЛЕВ (Россия) - Димитров (Болгария, 7) - 7:5, 7:6 (7:3), 6:3
Дель Потро (Аргентина, 24) - Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)
shpasic
а кто-то, наверное, вилку поймал и положил себе в карман))
23:16
rusfed 2.0
До Надаля неберущихся нет )
23:01
from siberia with love
отстаньте вы от чмоки или как там его)))) ну не его день сегодня)))))))))))))))) убогий чел(ведь не молодой-пишет бред про ставки -рядом с которыми рядом не стоял)))) у чела комплекс-вернее куча комплексов-ну хочется ему казаться значительнее чем он есть-ну прям как ребенок))))) пожалейте вы его-че плясать на его костях
22:57
Я из Волгограда
Андрюха-красавчик!!! Сильнейший наш теннисист сейчас и лет на 10 вперёд. PS. А ЧМОка-дурашка щас напишет,что брал тотал меньше и выиграл.
22:50
Bache Gabrielsen
Молодец Андрюша. Спокойно, на классе :)
22:49