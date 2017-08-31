Рублев в трех сетах победил Димитрова на US Open

Россиянин Андрей Рублев победил седьмого "сеяного" Григора Димитрова из Болгарии в матче 2-го круга US Open. Соперником Рублева в третьем круге станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Ранее еще один россиянин Евгений Донской во втором круге проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

РУБЛЕВ (Россия) - Димитров (Болгария, 7) - 7:5, 7:6 (7:3), 6:3

Дель Потро (Аргентина, 24) - Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:2, 6:3, 7:6 (7:3)