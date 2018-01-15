Рублев в пяти сетах победил Феррера на старте Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Давида Феррера в первом круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 54 минуты.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча Маркос Багдатис (Кипр) – Юки Бхамбри (Индия).
В другой встрече третий сеяный болгарин Григор Димитров победил австрийца Денниса Новака.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
РУБЛЕВ (Россия, 30) – Феррер (Испания) – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2
Димитров (Болгария, 3) – Новак Д. (Австрия, Q) – 6:3, 6:2, 6:1
Троицки (Сербия) – Болт (Австралия, WC) – 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Нишиока (Япония) – Кольшрайбер (Германия, 27) – 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2
tryam
Удачи...с Багдатисом!
17:00
Долго наблюдал за идиотами на эт
Молодец
13:15
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
Bache Gabrielsen
Это хорошо. Так держать.
12:33
shpasic
красава, Андрей!)) на классе.))
11:35
streletc1783
Молодец Андрей!Феррер это круто.Можно и Богдатиса дёрнуть.
11:18
maximus
Похоже, что только до 3-го раунда
10:59