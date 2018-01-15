Рублев в пяти сетах победил Феррера на старте Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Давида Феррера в первом круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 54 минуты.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Маркос Багдатис (Кипр) – Юки Бхамбри (Индия).

В другой встрече третий сеяный болгарин Григор Димитров победил австрийца Денниса Новака.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

РУБЛЕВ (Россия, 30) – Феррер (Испания) – 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (6:8), 6:2

Димитров (Болгария, 3) – Новак Д. (Австрия, Q) – 6:3, 6:2, 6:1

Троицки (Сербия) – Болт (Австралия, WC) – 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Нишиока (Япония) – Кольшрайбер (Германия, 27) – 6:3, 2:6, 6:0, 1:6, 6:2