Рублев сыграет с Феррером в первом круге Australian Open, Южный – с Куэвасом

Состоялась жеребьевка первого круга мужской сетки Australian Open. Россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Давидом Феррером, Михаил Южный – с уругвайцем Пабло Куэвасом, Даниил Медведев – с австралийцем Танаси Коккинакисом, Евгений Донской - с немцем Флорианом Майером, а Карен Хачанов дождется соперника из квалификации.
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль встретится с Виктором Эстрелья Бургосом из Доминиканской республики. Третий сеяный болгарин Григор Димитров сыграет с соперником из квалификации. Вернувшийся после травмы серб Новак Джокович, сеяный под 14-м номером, встретится с американцем Дональдом Янгом.
Другие пары выглядят следующим образом:
Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Аляж Бедене (Словения)
Александр Зверев (Германия, 4) – Томас Фаббиано (Италия)
Доминик Тим (Австрия, 5) – Гвидо Пелья (Аргентина)
Давид Гоффен (Бельгия, 7) – соперник из квалификации
Матчи первого круга стартуют 15 января.
- Михаил Южный
- Рафаэль Надаль
- Новак Джокович
- Давид Феррер
- Флориан Майер
- Евгений Донской
- Григор Димитров
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Даниил Медведев (теннис)
Grey Owl
Сеяный. И какое невезение? Не обыграть сейчас 36-ти летнего низкорослового ветерана тура??? Когда же тогда - в 45?
14:11
Michelangelo.ru
Невезение. Рублёв разве не сеяный?
14:03