Рублев сыграет с Феррером в первом круге Australian Open, Южный – с Куэвасом

Состоялась жеребьевка первого круга мужской сетки Australian Open. Россиянин Андрей Рублев сыграет с испанцем Давидом Феррером, Михаил Южный – с уругвайцем Пабло Куэвасом, Даниил Медведев – с австралийцем Танаси Коккинакисом, Евгений Донской - с немцем Флорианом Майером, а Карен Хачанов дождется соперника из квалификации.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль встретится с Виктором Эстрелья Бургосом из Доминиканской республики. Третий сеяный болгарин Григор Димитров сыграет с соперником из квалификации. Вернувшийся после травмы серб Новак Джокович, сеяный под 14-м номером, встретится с американцем Дональдом Янгом.

Другие пары выглядят следующим образом:

Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Аляж Бедене (Словения)

Александр Зверев (Германия, 4) – Томас Фаббиано (Италия)

Доминик Тим (Австрия, 5) – Гвидо Пелья (Аргентина)

Давид Гоффен (Бельгия, 7) – соперник из квалификации

Матчи первого круга стартуют 15 января.