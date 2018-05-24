Рублев снялся с Roland Garros, Донской сыграет со Штруффом

Стала известна полная сетка матчей Открытого чемпионата Франция среди мужчин. Первая ракетка России Андрей Рублев, который должен был быть "посеян" под 30-м номером на Roland Garros, снялся с турнира из-за травмы.

Боли в спине беспокоили 20-летнего теннисиста с турнира в Майами, и по этой причине он пропустил большую часть грунтового сезона. Напомним, что в прошлом году Рублев попал в основную сетку Открытого чемпионата Франции как "лаки лузер" и проиграл в первом круге Диего Шварцману в пяти сетах. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Россияне в первом круге Roland Garros:

Евгений ДОНСКОЙ - Ян-Леннар Штруфф (Германия)

Михаил ЮЖНЫЙ - Малек Джазири (Тунис)

Даниил МЕДВЕДЕВ - Лука Пуй (Франция, 15)

Карен ХАЧАНОВ - Андрес Хайдер-Маурер (Австрия)