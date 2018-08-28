Рублев проиграл в первом круге US Open

Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение в первом круге турнира US Open. В четырех сетах он уступил французу Жереми Шарди.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Жереми Шарди (Франция) - Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 6:2, 4:6, 6:4, 6:1

Борна Чорич (Хорватия, 20) - Флориан Майер (Германия) - 6:2, 6:2, 5:7, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Митчел Крюгер (США, Q) - 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Тэйлор Фритц (США) - Миша Зверев (Германия) - 4:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Андреас Сеппи (Италия) - Сэм Керри (США) - 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 2:1 отказ 2-го игрока

Душан Лайович (Сербия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 24) - 3:6, 6:1, 6:3, 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) - Альяж Бедене (Словения) - 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4

Фернандо Вердаско (Испания, 31) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:2, 7:5, 6:4