Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Диего Шварцману. Ранее в первом круге проиграли также Евгений Донской и Даниил Медведев. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Михаил Южный в борьбу еще не вступали.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Шварцман (Аргентина) - РУБЛЕВ (Россия, LL) - 0:6, 6:4, 6:2, 6:7(3:7), 9:7
Бэн Джойс
Ушатали мажорика.
15:54