15:52 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

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Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Диего Шварцману. Ранее в первом круге проиграли также Евгений Донской и Даниил Медведев.  Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Михаил Южный в борьбу еще не вступали.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Шварцман (Аргентина) - РУБЛЕВ (Россия, LL) - 0:6, 6:4, 6:2, 6:7(3:7), 9:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бэн Джойс

Ушатали мажорика.

15:54