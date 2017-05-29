Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев не смог преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Диего Шварцману. Ранее в первом круге проиграли также Евгений Донской и Даниил Медведев. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Михаил Южный в борьбу еще не вступали.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Шварцман (Аргентина) - РУБЛЕВ (Россия, LL) - 0:6, 6:4, 6:2, 6:7(3:7), 9:7