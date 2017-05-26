Рублев проиграл в квалификации Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в основную сетку Roland Garros. В третьем раунде квалификации 19-летний теннисист уступил японцу Таро Даниэлю – 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7). Поединок продлился 3 часа и 1 минуту.
Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Франции Россию представят Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Донской и Константин Кравчук.
tryam
никто его не пиарил никогда...чето спутал...психованный это итак все знают..пару матчей за карьеру выиграл и все...ничего у него не будет...пока не повзрослеет
17:32
Новоуепинни
бгг, пиарили-пиарили эту истеричку, а она днищенка ниче не может )) я грит через год Робредо буду обыгрывать )) Робредо уже на пенсию ушел, а этот все че-та собирается ))
17:23