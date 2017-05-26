Рублев проиграл в квалификации Roland Garros

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в основную сетку Roland Garros. В третьем раунде квалификации 19-летний теннисист уступил японцу Таро Даниэлю – 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7). Поединок продлился 3 часа и 1 минуту.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Франции Россию представят Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Донской и Константин Кравчук.