17:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев проиграл в квалификации Roland Garros

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Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в основную сетку Roland Garros. В третьем раунде квалификации 19-летний теннисист уступил японцу Таро Даниэлю – 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7). Поединок продлился 3 часа и 1 минуту.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Франции Россию представят Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Евгений Донской и Константин Кравчук.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

никто его не пиарил никогда...чето спутал...психованный это итак все знают..пару матчей за карьеру выиграл и все...ничего у него не будет...пока не повзрослеет

17:32

Новоуепинни

бгг, пиарили-пиарили эту истеричку, а она днищенка ниче не может )) я грит через год Робредо буду обыгрывать )) Робредо уже на пенсию ушел, а этот все че-та собирается ))

17:23