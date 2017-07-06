Рублев проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он в пяти сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу. Отметим, что по ходу решающей партии у Рублева возникли проблемы с животом, из-за чего ему пришлось обратиться к врачу. Следующим соперником Рамоса-Виньоласа станет канадец Милош Раонич.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рамос-Виньолас (Испания, 25) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4
rusfed 2.0
Нормально он играть начал. И ересь нести перестал
23:54
inachipoch
Ничего. В следующем сезоне не будет в рот брать всякую гадость и станет чемпионом-красаучегом.
23:16
Новоуепинни
Ой, опять не смог Большой Шлем выиграть )) Ну ничего, все впереди, лет через пять начнет Вердаско обыгрывать. А потом глядишь и за Джона МакИнроя можно взяться
23:13
diskmen
Отмучился.
22:41
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Да как так то, Андрюфка?)) Чуть не расплакался в пятом сете.))
22:40