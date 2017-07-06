22:34 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

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Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он в пяти сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу. Отметим, что по ходу решающей партии у Рублева возникли проблемы с животом, из-за чего ему пришлось обратиться к врачу. Следующим соперником Рамоса-Виньоласа станет канадец Милош Раонич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рамос-Виньолас (Испания, 25) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Нормально он играть начал. И ересь нести перестал

23:54

inachipoch

Ничего. В следующем сезоне не будет в рот брать всякую гадость и станет чемпионом-красаучегом.

23:16

Новоуепинни

Ой, опять не смог Большой Шлем выиграть )) Ну ничего, все впереди, лет через пять начнет Вердаско обыгрывать. А потом глядишь и за Джона МакИнроя можно взяться

23:13

diskmen

Отмучился.

22:41

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Да как так то, Андрюфка?)) Чуть не расплакался в пятом сете.))

22:40