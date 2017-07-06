Рублев проиграл Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Во втором раунде он в пяти сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу. Отметим, что по ходу решающей партии у Рублева возникли проблемы с животом, из-за чего ему пришлось обратиться к врачу. Следующим соперником Рамоса-Виньоласа станет канадец Милош Раонич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рамос-Виньолас (Испания, 25) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4