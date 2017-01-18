Рублев проиграл Маррэю во втором круге Australian Open

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в двух сетах уступил британцу Энди Маррэю. Следующим соперником первой ракетки мира станет Сэм Керри из США.
Отметим, что для 19-летнего Рублева второй круг стал лучшим результатом в карьере на турнирах "Большого шлема".
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маррэй (Великобритания, 1) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 6:3, 6:0, 6:2
Новоуепинни
Хотя, если объективно, в выставочном матче против Макинроя у Рублева есть шансы. 50-50
15:23
Новоуепинни
Наберется опыта и лет через 10 может и Маррэя обыграть!
15:20
Айртон
Рублёв уже как второй год должен пребывать в топ-10 по мнению поцреотов.)) Что-то процесс вхождения в элиту у "будущей первой ракетки мира" подзатянулся.))
15:13
miker65
Рублеву надо пару-тройку тройку лет атлетикой и гимнастикой усиленно позаниматься. Совсем салагой на корте выглядит.
15:12
Новоуепинни
Митрофанушку-то нашего в буквальном смысле одной левой ногой отпинали )) Правую сэр неловко подвернул ))
15:12
Новоуепинни
Браво, сэр! Показательный вынос левой ногой и деноминация распиаренного на пустом месте инфантильного переростка!
15:08
tryam
в одну калитку....эт как надо было заранее в штаны наложить что % первой продажи был 20%?
14:58