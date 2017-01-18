Рублев проиграл Маррэю во втором круге Australian Open

Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в двух сетах уступил британцу Энди Маррэю. Следующим соперником первой ракетки мира станет Сэм Керри из США.

Отметим, что для 19-летнего Рублева второй круг стал лучшим результатом в карьере на турнирах "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маррэй (Великобритания, 1) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 6:3, 6:0, 6:2