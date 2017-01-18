14:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев проиграл Маррэю во втором круге Australian Open

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Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в третий круг Australian Open. Во втором раунде он в двух сетах уступил британцу Энди Маррэю. Следующим соперником первой ракетки мира станет Сэм Керри из США.

Отметим, что для 19-летнего Рублева второй круг стал лучшим результатом в карьере на турнирах "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маррэй (Великобритания, 1) – РУБЛЕВ (Россия, Q) – 6:3, 6:0, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Новоуепинни

Хотя, если объективно, в выставочном матче против Макинроя у Рублева есть шансы. 50-50

15:23

Новоуепинни

Наберется опыта и лет через 10 может и Маррэя обыграть!

15:20

Айртон

Рублёв уже как второй год должен пребывать в топ-10 по мнению поцреотов.)) Что-то процесс вхождения в элиту у "будущей первой ракетки мира" подзатянулся.))

15:13

miker65

Рублеву надо пару-тройку тройку лет атлетикой и гимнастикой усиленно позаниматься. Совсем салагой на корте выглядит.

15:12

Новоуепинни

Митрофанушку-то нашего в буквальном смысле одной левой ногой отпинали )) Правую сэр неловко подвернул ))

15:12

Новоуепинни

Браво, сэр! Показательный вынос левой ногой и деноминация распиаренного на пустом месте инфантильного переростка!

15:08

tryam

в одну калитку....эт как надо было заранее в штаны наложить что % первой продажи был 20%?

14:58

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