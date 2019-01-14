Россиянин Андрей Рублев не смог выйти во второй круг Australian Open, проиграв американцу Маккензи Макдональду со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) – Андрей Рублев (Россия) – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Денис Кудла (США) - Марк Полманс (Австралия, WC) - 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2

Томаш Бердых (Чехия) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 13) - 6:3, 6:0, 7:5

Виктор Троицки (Сербия, Q) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:1, 1:6, 2:6, 6:1, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 30) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:0, 6:4, 6:0

Джордан Томпсон (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:1, 7:6 (7:0), 6:3