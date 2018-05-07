Рубин и Таунсенд получили wild card в основную сетку Roland Garros

Ноа Рубин и Тэйлор Таунсенд стали обладателями wild card в основную сетку Roland Garros от Ассоциации тенниса США. Именно эти теннисисты набрали наибольшее количество баллов, выступая на серии весенних челленджеров и турниров ITF в США.

22-летний Рубин сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема" во второй раз в карьере после Australian Open-2017 и дебютирует на Открытом чемпионате Франции. Его ровесница Таунсенд сыграет на Roland Garros в пятый раз подряд. В 2014 году она дошла до третьего круга. Это ее лучший результат на мэйджорах.