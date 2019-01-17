Россиянка Вихлянцева проиграла обидчице Касаткиной на Australian Open

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в третий круг Australian Open. В матче второго круга она уступила швейцарке Тимеа Бачински, которая в первом круге обыграла еще одну представительницу России, десятую ракетку мира Дарью Касаткину.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 35 минут.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Тимеа Бачински (Швейцария) - Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - 6:2, 7:5
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