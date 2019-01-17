Россиянка Вихлянцева проиграла обидчице Касаткиной на Australian Open

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти в третий круг Australian Open. В матче второго круга она уступила швейцарке Тимеа Бачински, которая в первом круге обыграла еще одну представительницу России, десятую ракетку мира Дарью Касаткину.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 35 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Тимеа Бачински (Швейцария) - Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - 6:2, 7:5