Россиянка Макарова в трех сетах обыграла Шафаржову в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла представительницу Чехии Люси Шафаржову (4:6, 6:4, 6:1) и пробилась в четвертый круг Уимблдона. Для победы Макаровой понадобился 1 час и 53 минуты.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Люси Шафаржова (Чехия) - 4:6, 6:4, 6:1
В следующем раунде россиянка встретится с победителем пары Катержина Синякова (Чехия) - Камила Джорджи (Италия).
Напомним, во втором круге Макарова переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки (6:4, 1:6, 7:5).
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