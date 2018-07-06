Россиянка Макарова в трех сетах обыграла Шафаржову в третьем круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла представительницу Чехии Люси Шафаржову (4:6, 6:4, 6:1) и пробилась в четвертый круг Уимблдона. Для победы Макаровой понадобился 1 час и 53 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Люси Шафаржова (Чехия) - 4:6, 6:4, 6:1

В следующем раунде россиянка встретится с победителем пары Катержина Синякова (Чехия) - Камила Джорджи (Италия).

Напомним, во втором круге Макарова переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки (6:4, 1:6, 7:5).