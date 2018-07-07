Россиянка Касаткина обыграла Барти и впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла австралийку Эшли Барти (7:5, 6:3) и вышла в четвертый раунд Уимблдона впервые в карьере. Для победы Касаткиной понадобился 1 час 13 минут.
Отметим, что в первом сете россиянка уступала 1:4, но смогла исправить ситуацию.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) - Эшли Барти (Австралия, 17) - 7:5, 6:3
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).
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