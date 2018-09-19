Ронни О'Салливан: "Возможно, женщина-судья в финале US Open поступила бы с Уильямс иначе"

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан после победы на турнире "Шанхай Мастерс" ответил на вопрос о том, как относится к поведению американской теннисистки Серены Уильямс в финале US Open. Американка получила предупреждение за подсказку от тренера, за разбитую ракетку она получила штрафное очко, а затем устроила истерику, назвав судью вором и лжецом, за что получила штрафной гейм.

– Я думаю, что женские матчи должны судить женщины, – цитирует The Rocket О’Салливана. – Они достаточно компетентны для этого. И они лучше понимают поведение женщин. По этим же причинам матчи между мужчинами должны судить мужчины. Я об этом подумал, когда смотрел на происходящее в матче.

Женщины и мужчины думают по-разному. В этой ситуации судья действовал по всем правилам. Но если бы на его месте была женщина, она, возможно, поступила бы иначе, попыталась бы больше поговорить с Сереной.