Роджер Рашид: "Томичу нужно больше беспокоиться о его эмоциональном состоянии"

Известный австралийский тренер Роджер Рашид считает, что Бернарду Томичу нужно поработать над психологией. После вылета с Уимблдона в первом круге 24-летний спортсмен стал жаловаться, что у него нет мотивации.

– У меня вопросы к Томичу есть. Но они связаны не непосредственно с теннисом, – цитирует AFP Рашида, который вспомнил, как Томич отказывался от участия в турнире в Акапулько якобы из-за высокой температуры воздуха, которая тогда составляла 27 градусов по Цельсию. – Я бы на месте Бернарда больше беспокоился об эмоциональном состоянии.