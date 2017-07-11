Роджер Федерер: "Жду четвертьфинала Уимблдона без малейшего напряжения"

Швейцарец Роджер Федерер после победы над болгарином Григором Димитровым в 1/8 финала Уимблдона отметил, что ждет матча следующего круга без напряжения. Он также добавил, что не хочет загадывать далеко.

В четвертьфинале Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

- Жду четвертьфинала без малейшего напряжения, - приводит ATP Worldtour слова Федерера. - Физически я не сражаюсь ни с чем, как в прошлом году с коленом. Был бы готов продолжать играть уже сейчас, если потребуется. Это отличное преимущество. Лучшие игроки остались на турнире, матчи с ними не будут простыми. Я знаю об этом, поэтому не загадываю слишком далеко. Думаю, финиш этого турнира будет трудным.