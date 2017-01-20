Роджер Федерер: "Я очень рад за Истомина"

Роджер Федерер подчеркнул, что не ожидал поражения Новака Джоковича во втором круге Australian Open. При этом швейцарец заявил, что счастлив за Дениса Истомина.

– Нет, я не ожидал, что это может произойти, – приводит официальный сайт турнира. – Мне очень нравится Денис, это очень приятный молодой человек. У него много друзей в раздевалке, потому что он всегда очень мил. Отличный игрок, у него прекрасный удар. Но я этого не ожидал.

Счастлив за Дениса. Это непростой момент для Новака. До самого конца я, как и все, верил, что Джокович все перевернет.

Да, за это мы и любим спорт, за это его и смотрим. Вот почему люди приходят на стадионы, смотрят трансляции по телевидению. Исход заранее знать невозможно. Даже когда шансы одного во много раз больше, чем другого, аутсайдер всегда может сильно разочаровать фаворита. Вот поэтому я большой поклонник спорта.