13:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

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17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер в трех сетах обыграл немца Мишу Зверева, в предыдущем раунде выбившего из борьбы первую ракетку мира Энди Маррэя, – 6:1, 7:5, 6:2 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником 17-го "сеяного" будет соотечественник Стэн Вавринка.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема"

Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 17) – М. Зверев (Германия) – 6:1, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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alexzander

Читатель. Посмотрим) Как еще Рафа завтра сыграет с Милошем, а потом....наверное с Григором, но Рафе только побед,пора тоже выбираться из ямы

14:59

Читатель.

alexzander Роджер молодец!!! Быть в простое с июня и вот так вернуться, прямиком в 1/2, это нечто. Удачи в 1/2 и победы, очень хочется увидеть финал - Рафа и Роджер!!! -------- Согласен на все сто! Олдскульный финал может быть, как 8-10 лет назад

14:42

Долго наблюдал за идиотами на эт

раньше тупая чмока писала, что досрочный финал должен был быть между мелкобритом рыжим и Федей)))

14:22

Zlon

Сказал чел с ником ноль. Если по твоему Федя с 17 гранд сламами сопливая девка, то ты просто ничего не смыслишь в теннисе.

14:18

null

как всегда сопливая девка проходит на фарте.... ну осталось надалю уступить и вообще дорога открыта к титулу, больше половины титулов были взяты на безрыбье... и теперь еще Миша Зверев в четвертьфинале...

13:57

shpasic

отличные полуфиналы будут, безо всякого переоценённого мусора!))

13:26

alexzander

Роджер молодец!!!Быть в простое с июня и вот так вернуться,прямиком в 1/2,это нечто. Удачи в 1/2 и победы,очень хочется увидеть финал-Рафа и Роджер!!!

13:19

Айртон

Швейцарский полуфинал будет супер!) И по ходу это досрочный финал.)

13:18

Bee

Ну, тут было без вариантов. С такой игрой, Миша - Федин клиент. Спасибо ему за победу над Марреем, и за то, что благодаря этому мы увидели красивый старый теннис, а не кто кого сильнее перебьет. Миха сам до жути доволен. Обыграть первую ракетку, выйти в 1/4 и сыграть там со своим кумиром на центральном корте, вряд ли он перед началом турнира мечтал хотя бы выполнить одну из этих позиций. Грядущий полуфинал со Стэном наверняка будет одним из интереснейших матчей на этом турнире.

13:13

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Материалы других СМИ