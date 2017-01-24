Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер в трех сетах обыграл немца Мишу Зверева, в предыдущем раунде выбившего из борьбы первую ракетку мира Энди Маррэя, – 6:1, 7:5, 6:2 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником 17-го "сеяного" будет соотечественник Стэн Вавринка.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема"

Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 17) – М. Зверев (Германия) – 6:1, 7:5, 6:2