Роджер Федерер: "Опасался, что не хватит сил после двух пятисетовых матчей"

Швейцарец Роджер Федерер доволен своей игрой в матче третьего круга US Open с Фелисиано Лопесом (6:3, 6:3, 7:5). По его словам, он ощущает улучшение формы.

– Опасался, что мне не хватит сил после двух пятисетовых матчей, – цитирует AFP Федерера. – Но сил хватило, и я начал игру хорошо. Первый сет вышел быстрым, второй стал более напряженным, но я справился. В третьем было сложнее, однако я доволен своей игрой. Это то, что мне нужно. Могу быть доволен своей подготовкой, потому что мы ее не форсировали. Я думал о тактике больше. И я чувствую себя все лучше, увереннее. Я не чувствую давления из-за того, что рано заканчивают борьбу сеяные игроки. Знаю, что мы увидим нового финалиста из одной части сетки, что само по себе захватывает.